An der Suite vun der Visite vum Antonio Tajani war et an der Chamber eng Aktualitéitsstonn iwwert de Fräihandel.

Op Demande vun der CSV hunn d'Deputéiert iwwert d'Geforen an d'Opportunitéiten debattéiert, déi sech an deem Dossier stellen.



Fir den CSV-Deputéierte Laurent Mosar wier et kloer, dass d'Wirtschafts-Relatioune mat den USA, ënnert engem President Trump, an Zukunft schwiereg wäerte ginn. Mesuren, wéi d'Erofsetze vun der Betribssteier, neien Douanes-Taxen, oder generell neie protektionistesche Steier-Modeller, wiere méi wéi schiedlech fir international Geschäfter.





Déi geplangte Moossnahme si Gëft fir de fräien Handel an de Laurent Mosar hofft nach ëmmer, datt d'EU et fäerdeg bréngt, dat den amerikanesche Partner och ze soen a si z'iwwerzeegen, op esou Moossnahmen ze verzichten. Perséinlech gëtt den CSV-Deputéierten d'Hoffnung och net op, datt déi amerikanesch Wirtschaft Drock mécht, well si och un esou Moossnahme keen Interessi kann hunn.Fir den Aussen- an Handelsminister Jean Asselborn ass Fräihandel kee Selbstzweck. D'Politik misst mat der Zäit goen a sech de neie Gegebenheeten upassen. Et heescht awer net, dass de fräien Handel alleng sämtlech Ongläichgewiichter vun der Globaliséierung ausgläichen.

1980 huet een nach 25 Aarbechter gebraucht, fir Wuer am Wäert vun enger Millioun ze produzéieren, haut brauch een nach 7 Leit. Dat weist, datt een als Politiker Äntwerten op den technesche Fortschrëtt an d'Digitaliséierung muss hunn. Dofir ass et wichteg, fir iwwer eng progressiv europäesch Handelspolitik d'Globaliséierung ze steieren. Et geet drëm, fir Aarbechtsplazen ze schafen, dat a vollem Aklang mat eisen europäesche Standarden.Wat d'USA ugeet, hofft och de Jean Asselborn, dass d'Wäisst Haus zu engem Ëmdenken kënnt a keng protektionistesch Schinn fiert. Dat wier a sengen Ae schlecht fir eis, well d'USA weiderhin den éischten Handelspartner vum Grand-Duché ausserhalb vun der EU ass, awer och fir d'USA selwer, déi eventuell souguer en Handelskrich riskéieren.