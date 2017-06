Wéi sollen d'Spezial-Congéë dann elo gereegelt ginn? (27.06.2017) Den Aarbechtsminister huet der zoustänneger Chamberkommissioun en neie Gesetz-Projet presentéiert, dee verschidde Spezial-Congéën nei reegele soll.

Jonk Eltere sollen an Zukunft méi Zäit mat hire Kanner kënne verbréngen. Aktuell huet e Papp no der Gebuert just zwee Deeg Congé zegutt. Am Gesetzprojet sinn elo 5 Deeg virgesinn, eng Propositioun vun der EU geet esouguer nach méi wäit a wëll de Pappen 10 Deeg accordéieren.De Congé de Maternité soll och méi laang daueren. D'Mamme kënnen den Ament 8 Wochen doheem beim Puppelche bleiwen, 12 Wochen, wa se stëllen. An Zukunft sollen all d'Mammen déi 12 Wochen zegutt hunn.Fir Elteren, déi e krankt Kand doheem versuerge mussen, soll sech och esou munches änneren. Aktuell kann all Elteren-Deel zwee Deeg d'Joer duerfir fräikréien. An Zukunft ass dëse Congé dem Alter no gestaffelt. Fir e Kand vun 0 bis 4 Joer huet insgesamt 12 Deeg zegutt. Bei engem Kand tëscht 4 an 13 Joer sinn et insgesamt 18 Deeg. An vun 13 bis 18 kritt ee 5 Deeg accordéiert, awer just wann d'Kand am Spidol ass.Et géing ee sech awer och driwwer Gedanke maachen, ob elengerzéiend Elteren nach weider Congésdeeg solle bäikréien, wann d'Kand krank ass, heescht et aus der Chamber Kommissioun.Wie bestuet oder gepacst gëtt, wäert an Zukunft wuel méi schlecht ewechkommen. Den Ament kritt een nach 6 Deeg, fir op Hochzäitsrees ze goen, an Zukunft sollen dat just nach 3 Deeg sinn a wie sech pacst, kritt esouguer just nach een Dag.Och beim Plënneren ass e klengen Changement geplangt. Et bleift bei den zwee Deeg, allerdéngs huet een dee Congé just all 3 Joer zegutt.