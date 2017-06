Am Joer 2016 louch Lëtzebuerg der OECD no op zweeter Plaz, wat d’Investitiounen an d’Entwécklungshëllef concernéiert.

Mat ronn 353 Milliounen Euro, also ongeféier 1,02 Prozent vum Bruttoakommes läit Lëtzebuerg domat net wäit hannert der Nummer 1 Norwegen.

Dës Woch hat den Kooperatiounsminister Romain Schneider der aussepolitescher Kommissioun um Krautmaart e komplette Rapport gemaach. Doraus geet och ervir, dass 2016 e schwieregt Joer war, fir an der Kooperatioun aktiv ze sinn. Déi international Communautéit hat grouss Schwieregkeeten, fir Léisungen a Krisegebidder wéi dem Jemen, Syrien oder dem Irak ze fannen. Dacks sinn déi humanitär Déngschter un hir Grenze gestouss.

2016 war awer och een wichtegt fir d’Entwécklungshëllef. Déi Hëllef huet sech op 7 Zillänner konzentréiert, dorënner: den Niger, de Cap Vert an de Senegal. Et goufen donieft och eng ganz Partie nei Kooperatiounsprogrammer lancéiert, déi sougenannte PICen. E PIC ass eng Zort Ofkommes, an dem festgeluecht ass, wou d’Geld investéiert gëtt. Wichteg Secteure sinn: d’Gesondheet, d’Educatioun, d'Formatioun professionellen an déi lokal Entwécklung.