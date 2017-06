Am Juni 2013 koum et op der A13 zu engem déidlechen Accident, wéi d'Hydraulik vum Kipper lassgaangen ass an 3 Putteren aus der Verankerung gerappt hat.

Am Mäerz gouf e Mann um Stater Geriicht am Zesummenhank mat engem déidlechen Accident am Juni 2013 op der Collectrice du Sud fräigesprach. D’Riichter haten awer d’Confisquéiere vum Camion decidéiert, deen deemools vu Péiteng aus an den Tunnel Biff gefuer war, wéi d’Hydraulik vum Kipper lassgoung. Dee koum uewe widdert eise Putteren, vun deenen der 3 aus der Verankerung gerappt goufen.



An eng, déi op d’Strooss gefall ass, war en Auto gerannt, dee vun där anerer Säit koum. Eng 29 Joer al Fra hat den Accident net iwwerlieft.



En Dënschdeg goung et op der Cour d’Appel ëm d’Fro, ob d’Firma de Camion sollt zréckkréien: De Parquet général huet sech dofir ausgeschwat.



D’Uerteel gëtt den 11. Juli gesprach.