Um Mëttwoch de Moien um Kierchbierg: de verreente Bléck duerch eng Verrière an der RTL City.

"Alerte orange" bei eise Wieder-Warnungen e Mëttwoch de Moien.

Et heescht also, sech entspriechend unzedoen, wann een eraus muss a sech entspriechend op der Strooss ze verhalen.Géint 7.20 Auer huet et zum Beispill um Kierchbierg ugefaangen ze schëdden.Am Nomëtteg soll sech d'Wieder awer nees berouegen an nieft Opklärunge gëtt et just nach déi eng oder aner Schauer bei 20-25°C.