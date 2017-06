© AFP Archivbild

Dat krute mer e Mëttwoch de Moien vum zoustännegen Justizminister Felix Braz, um Bord vun der juristescher Chamberkommissioun confirméiert.





Suivi Vermummungsverbuet / Reportage Joel Detaille



Detailer, wéi de Projet de loi soll ausgesinn, goufe mer awer keng gewuer, an och d'Deputéiert vun der CSV nach net.

De Gilles Roth an de Laurent Mosar haten am November 2015 schonns eng Gesetzpropositioun deposéiert fir e komplett Vermummungsverbuet, well et géint d'Wäerter an d'Traditiounen vu Lëtzebuerg géif goen, sech ganz ze verschleieren.

Wat um Enn awer am Gesetz soll stoen, iwwert dat d'3er-Koalitioun sech eens gëtt, dat gi mer dann eréischt an e puer Wochen gewuer.