Wéi d'Police vun Tréier schreift, wier de Mann och schonn un Däitschland ausgeliwwert ginn a sëtzt do an Untersuchungshaft.D'Kripo vun Tréier hat d'Biller vun der Iwwerwaachungskamera verëffentlecht an d'Lëtzebuerger Ermëttler sou op d'Spur vum Mann bruecht. Hie konnt de 14. Juni hei am Land festgeholl ginn. Am Virfeld gouf op Uerder vum Parquet Tréier en europäeschen Haftbefehl géint de presuméierten Täter ausgestallt.Zesumme mat engem Kompliz, soll de Mann den 22. Mee op engem Méindegnomëtten an der Brückenstraße zu Schweich de Lottosbuttek iwwerfall an eng Fra mat enger Waff menacéiert hunn. Mat engem klenge Betrag konnte béid Täter sech duerch d'Bascht maachen.Wéi d'Police weider präziséiert, gëtt nach nom zweeten Täter gesicht.