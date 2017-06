Kanner, déi am Ausland awer iwwert eng legal Leihmutterschaft op d’Welt kommen, sollen eng Filiatioun hei am Land kréien. D’Presidentin vun der Komissioun, d‘Viviane Loschetter sot eis, dass d’Majoritéitsparteien an esou engem Fall fir en neie Statut fir d’Kand plädéieren. Vun engem sougenanntener Acte de parentalité ass Rieds.

Fir d’CSV, déi iwwregens d’Leihmutterschaft hei am Land och refuséiert, wier d’Iddi vun engem neie Statut awer keng gutt Iddi. De Laurent Mosar plädéiert éischter fir e Bäibehalen vun der Prozedur vun der Adoptioun. D'Gespréicher ginn déi aner Woch nach weider.



Déi kënschtlech Befruchtung iwwregens, also déi sougenannten PMA, soll dem Wëllen vun de Majoritéitsparteien ausgebaut ginn. D’CSV bleift bei hirer Positioun, dass et just fir bestuete Koppelen soll méiglech sinn.