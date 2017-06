Am Virfeld a ronderëm d'Foire Agricole, déi de Weekend elo zu Ettelbréck organiséiert gëtt, stelle mer de Beruff vum Bauer vir, mat Portraite vu jonke Leit, déi hire Beruff mat Begeeschterung maachen, sief et an der traditioneller Landwirtschaft, oder als Bio-Bauer.



Lass geet eis Serie awer mat den Defien, deenen ee sech an dësem Secteur muss stellen. D'Monique Kater huet mam Landwirtschaftsminister Fernand Etgen geschwat.



"De Bauer, d'EU, de Weltmaart"





1. Deel Mini-Serie: Defien an der Landwirtschaft





Weider geet et mat:





Donneschdeg 29.6.17 - Frank Peller: "Bauer aus Leidenschaft"

Freideg 30.6.17 - Claude Loutsch: " Schwäin 'en masse' "

Samschdeg 1.7.17 - Gérard Anzia: " Landwirtschaft 'à la Luxe' "