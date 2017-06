Prise de position relative à l’annulation de la fête dite «Oktoberfest 2017 zu Alzeng» (28.06.2017) Communiqué par: Administration de l’enregistrement et des domaines Selon un reportage télévisé diffusé en date du 26 juin 2017, l'Administration de l'enregistrement et des domaines serait à l'origine de l'annulation de la fête dite «Oktoberfest 2017 zu Alzeng».



Cette allégation ne correspond pas à la réalité, dans la mesure où l’Administration n’est nullement intervenue auprès de l’organisateur de ladite fête.



D’une manière générale, l’article 44, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la TVA prévoit en effet une exonération sur «les livraisons de biens et les prestations de services effectuées, lors de manifestations occasionnelles destinées à leur apporter un soutien financier, par des organismes sans but lucratif, qui poursuivent des objectifs d’intérêt collectif ou général et qui n’ont pas la qualité d’assujetti en raison de leur activité principale.»





TVA verhënnert Oktoberfest 2017 (26.06.2017) Et ass d'Rechnung ouni de Wiert gemaach, an dem Fall ouni d'Ëmsazsteier vum Enregistrement ...

D'Behaaptung vum Organisateur, dat den Enregistrement un där Annulatioun vun der Editioun 2017 Schold wier, géif net der Realitéit entspriechen, sou d'Verwaltung an engem Schreiwes. D'Administratioun wier net beim Organisateur intervenéiert.D'Alzenger Oktoberfest ass an de leschte Jore wuel einfach ze vill grouss gi fir déi relativ kleng Asbl, déi hannert der Organisatioun steet. Op alle Fall wäert et eng Editioun 2017 vum beléifte Fest net ginn. De finanziellen Opwand wär ze grouss, d'Personal ze knapps an d'Steieren ze héich, war vum Organisateur als Grënn fir den Ausfall genannt ginn. Wat dem Businessmodell Oktoberfest als Asbl seng Limitte sinn, dat huet de Ben Frin fir RTL nogefrot.Wann eng Asbl e Fest organiséiert an do Iessen a Gedrénks verkeeft, da gëtt et dacks vum Enregistrement toleréiert, dass keng TVA op deenen entspriechende Recettë muss bezuelt ginn, wann den Ëmsaz vun dem Fest a Relatioun mat der Gréisst vun der Asbl an där hirer Aktivitéit ass.Ass d'Asbl kleng, den Ëmsaz awer enorm, dann ass eng TVA op Iessen a Gedrénks an d'Staatskeess ze bezuelen. Dat ass zanter leschtem Joer och de Fall bei der Asbl Päerdsfrënn Uelzechtdall Hesper, déi nieft dem Piccobello Fuesbal och d'Oktoberfest zu Alzeng organiséiert hat. Ze vill kommerziell, sot den Enregistrement a freet elo fir déi lescht Joren TVA um Ëmsaz. Dozou kommen déi ëmmer méi héich Käschte fir den Opwand.D'Resultat: 2017 bleift d'Liedersbox an den Dirndl dowéinst zu Alzeng am Schaf. Dass ee mam Oktoberfest wuel ze vill grouss gesinn huet, mengt och den Organisateur. 2018 soll et nees en Oktoberfest zu Alzeng ginn, dat steet haut scho fest.