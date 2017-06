E Mann hat sech als Gemengebeamten ausginn a sech Zougang zum Haus verschaf mam Argument, e misst un de Waasserleitunge schaffen. De Mann huet franséisch geschwat an ass duerch e puer Raim am Haus getrëppelt, woubäi hie Bijoue geklaut huet.

Eng zweet Persoun huet sech als franséische Polizist vun enger Spezialunitéit ausginn a wollt och an d'Wunneng erakommen. De falsche Gemengebeamten huet dunn dem falsche Polizist déi geklaute Bijouen heemlech weider ginn, wéi d'Fra ofgelenkt war.



Et goufen dunn nach weider Saache geklaut, grad wéi och Suen.





Beschreiwung vun den Täter:

De falsche Gemengebeamte war éischter kleng a méi déck, hat e schwaarze Brëll un, eng gro-schwaarz Kap an eng neon-giel Veste.



De falsche Polizist war ongeféier 1m80 grouss, hat en hellblot Hiem un, eng gro Kap, e groen Trenchcoat, eng däischter Box an en hat eng Zänn-Spléck. En hat wuel ëm déi 50 Joer an huet och franséisch geschwat.



D'Police vun Esch/Uelzecht sicht elo mat Hëllef vun engem Phantombild no eventuellen Zeien. Wann een dee Mann kennt, oder nëtzlech Informatiounen huet, soll e sech w.e.g. um Telefonsnummer 4997-5500 mellen.