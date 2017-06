D'Wënzer op der Musel gi sech eng nei Strategie, fir hir Wäiner an Zukunft besser am In- an Ausland ze vermaarten.

Zesumme mam Wäibau-Ministère an dem Institut Viti-Vinicole (IVV), gouf a Collaboratioun mat der externer Beroder-Firma Ernst&Young an der Lescht e Strategie-Pabeier ausgeschafft.

Deemno goufe 7 grouss Felder zeréckbehalen, wou wäert drop geschafft ginn, wéi beispillsweis d'Kommunikatioun ze iwwerdenken, e bessere Marketing ze lancéieren, oder och de Rivaner méi ze promouvéieren, deen ëmmerhin ee Véierel vun der kompletter Wäin-Produktioun op der Musel ausmécht.



Dem zoustännege Minister Fernand Etgen no geet et kloer drëms de Lëtzebuerger Wäi méi no bei d'Leit ze bréngen. De Konsument misst d'Lëtzebuerger Wäiner kafe wëllen, no hinne froen. D'Wäiner missten am allgemenge méi visibel gemaach ginn, sou de Fernand Etgen. Dofir huet de Ministère an den IVV an Zesummenaarbecht mat den 3 Groupemener (Vins Moselle, Wäinhandel a Privatwënzer) e Plan d'Action opgestallt, an deem d'Prioritéiten definéiert goufen.





De Fernand Etgen iwwert d'Lëtzebuerger Wäiner



An Zukunft gëtt et dofir dann e strategesche Comité, deen déi Promotiouns-Aktioune wäert ausschaffen, a wou déi 3 Wënzer-Groupementer, de Ministère an dat nationaalt Wäibau-Institut dra vertruede sinn.De finanzielle Budget läit vun 2018 u bei 1 Millioun € d'Joer. De Staat iwwerhëlt dovunner zwee Drëttel.