Flüchtlings-Zuelen weider op héijem Niveau (28.06.2017) Aktuell sinn uechtert Land iwwer 2.600 Mënschen a ronn 80 verschiddene Strukturen ënnerbruecht.

Datt weider Foyeren gebraucht ginn, ass sécher kee Geheimnis, d'Integratiouns-Ministesch hat dofir Ufanks der Woch och nees en Opruff un d'Gemengepolitiker am Land gemaach. An de Gemenge misste verstäerkt nei, méi kleng a modulabel Strukturen fir Flüchtlingen entstoen.Den Zenter vun der Weilerbaach, ee vun deene gréissten an eelste Foyeren vum Land gëtt jo di nächst 2 Joer iwwer renovéiert, esou laang mussen d'Flüchtlingen entzwousch anescht relogéiert ginn. Zousätzlech gëtt de Primo-Acceuil an der aler Logopedie zu Stroossen, wéinst engem neie Bauprojet, an deene nächste Méint ofgerappt.Fir d'Refugiéen beschtméiglechst ënner Daach ze bréngen, ass deemno keng einfach Aufgab, och zemools well d'Zuele weider klammen, an deenen éischte 5 Méint vun dësem Joer hunn zu Lëtzebuerg schonn 1.068 Leit eng Demande op Asyl gemaach, dat ass e Plus vu ronn 40% par rapport zum Joer virdrun.Fir dës Hausse ginn et e puer Ursaachen, an éischter Linn awer de sougenannte Regroupement Familial. Do derbäi kënnt, dass am Kader vum Relocalisatiouns-Programm vun der Regierung dëst Joer am Ganze nach 500 Leit vu Flüchtlingslager aus der Tierkei, Libanon an Italien ageflu ginn.