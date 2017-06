X

Schleisen op der Musel gi sanéiert (28.06.2017) Dës ganz Woch gëtt aus der Musel e grousse Chantier. An Ofsprooch mat Däitschland a Frankräich ass de Floss op ville Plazen net fir Schëffer accessibel.

Och un de Schleise Gréiwemaacher an Stadbriedemes gi wichteg Sanéierungsaarbechte virgeholl.D'Aarbechte sinn zum Deel immens opwänneg. Esouguer een Taucher war de Mëttwoch de Moie fréi schonn am Asaz. Hien a seng Mataarbechter hu mam ville Reen missen eens ginn. Eng stolen Dunn no der anerer hu si mam Kran an d'Luucht gehuewen a mat vill Präzisioun agesat.D'Waasser gëtt no an no gestaut, fir et dann oflafen ze loossen. An d'Schleis dann dréchen ze leeën. Eréischt da kënnen d'Reparatur- an d' Sanéierungsaarbechte richteg ugoen. Dat alles gëtt zesumme mat den däitschen Nopere gemaach.D'Responsabilitéite si gedeelt: déi Däitsch këmmere sech gréisstendeels ëm den Oflaf vun de Aarbechten. D'Lëtzebuerger Säit iwwerhëlt d' Fonctionnement vun de Schleisen. Schëffsverkéier gëtt et den Ament net.Zanter 1964 ass dës Schleis am Betrib. 142 Meter ass se laang a bal 12 Meter breet. Se ass ënner anerem do fir de Peegel vun der Musel ze reguléieren. An deen ass fir d'Aarbechten den Ament plazeweis 25 Zentimeter méi déif ewéi normal. Fir d'Leit gëllt et opzepassen.Nach bis den 4. Juli ëm Hallefnuecht ass et op der Musel méi roueg ewéi soss.