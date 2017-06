Radon am Haus (28.06.2017) Radon ass ee natierleche, radioactive Gas, den an héije Konzentratioune Longekriebs ka provozéieren. Privatleit kennen hir Wunneng gratis teste loosen.

Ee Bauerenhaff zu Kéiber gouf 1876 gebaut. En huet kee Keller, ausser ee ganz Klengen ënnert dem Vestiaire. De Jean Welbes huet e mat Léift renovéiert an dunn 2016 bei engem Test erausfonnt, datt säin Haff enorm mat Radon belaascht wär - 3.000 bis 4.000 Becquerel. 300 sinn toleréiert.Radon ass en natierleche, radioaktive Gas, den am Buedem virkënnt, zu Lëtzebuerg ass et am Eisléck, wou d'Konzentratiounen am Gréisste sinn.