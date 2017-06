Eng anonym Persoun hat sech um Mëttwoch e ganz schlechte Witz erlaabt, wéi si en "Terrorist" an engem "Zuch fir op Rodange" gesi wëll hunn.

© RTL (Archiv)

D'Persoun hat an e Service vun den CFL ugeruff a gemellt, datt am Zuch fir op Rodange en "Terrorist" géif setzen. D'Mataarbechter vun den CFL hunn d'Police alarméiert, d'Beamte si mat Hënn fir eng Kontroll duerch den Zuch gaangen. Fonnt hu si näischt. Mat enger hallwer Stonn Verspéidung konnt den Zuch du fortfueren. Dat huet eis de Pressespriecher vun den CFL op Nofro hi confirméiert.