Op Facebook hat de Mann geschriwwen, zu engem Artikel op engem däitschen Internetsite, an deem et housch, d’Stad Köln wéilt 900 Flüchtlingen op engem fréieren Nazi-Site ënnerbréngen: "Vogelsang steht doch eigentlich unter Denkmalschutz... Mal sehen, was davon übrig bleibt, wenn dieses Gesindel dort haust".

D’Vertriederin vum Parquet général huet erkläert, de Parquet hätt Appell gemaach géint dat 1. Uerteel, well dora just op d’Wuert "Gesindel" agaange gi wär an net op d’Wuert "hausen", wat och staark pejorativ wär. Déi zwee wäre keng neutral Begrëffer, an et léich séier wuel en Opruff zum Haass vir, sou d’Vertriederin vum Parquet général, fir déi et mat dësem Commentaire ëm “Stimmungsmache” gaange wär. De Polizist, dee sech net op d’Meenungsfräiheet beruffe kéint, sollt dowéinst eben zu enger Geldstrof veruerteelt ginn.

De Mann, dee vun engem anere Polizist denoncéiert gi war, huet de Commentaire zouginn a betount, wuel als Éischten op deen Artikel geäntwert ze hunn. Op d’Fro hi vum President vum Geriicht, wat dem Mann dobäi duerch de Kapp gaange wär, sot de Beschëllegten “näischt Béises”. Hie géif dee Site vun der Arméi aus kennen, e wär net wäit vun him doheem ewech a wonnerschéin. Hien hätt sech gefrot, ob dat gutt wär fir d’Natur, an de Commentaire hätt näischt mat Flüchtlingen ze dinn. Zur Remark vum Riichter “Dir hätt dat och anescht kënnen ausdrécken!” huet de Mann gemengt, dass hien dat eventuell anescht hätt kënne schreiwen, mä dat wär am "Eifer des Gefechts" geschitt. Wéi de President vum Geriicht nach deklaréiert huet “Et mengt ee schonn, dass Dir menge géift, et wär besser, et wäre keng Flüchtlingen do!”, huet de Polizist drop higewisen, dass dat säin 1. Ausrutscher wär.

Säin Affekot sot sech net domat d’Accord, dass hei e Grupp vu Leit viséiert war. Et wär kee spezifesch diskriminéiert ginn, sot de Me Jean Lutgen. Säi Client wär kee Rassist, hätt näischt géint Auslänner a keen Haass wëlle schüren. Den Affekot huet sech nach gefrot, ob bei de Wierder "Gesindel" an "hausen" dat Defavorabelst géint säi Mandant misst zréckbehale ginn. Den Zweiwel misst hei fir den Ugeklote spillen, och well et eng gewëss Meenungsfräiheet géif ginn. Fir de Me Jean Lutgen sollt et deemno beim Fräisproch aus 1. Instanz bleiwen.

D'Appellsuerteel ass fir den 12. Juli.