An do dann och, wat mat den zwou europäeschen Agencë geschitt, déi den Ament hire Sëtz op Canary Wharf zu London hunn. Un enger vu béiden Agencen ass Lëtzebuerg staark interesséiert.



Déi zwou Agencë si jo d'European Medicines Agency an d'European Banking Authority. Lëtzebuerg ass net un der éischter interesséiert, awer mam Argument vun enger internationale Finanzplaz, natierlech un der Europäescher Bankenopsiicht.



De Conseil huet d'lescht Woch Prozedur ugeholl, mat där iwwert den neie Sëtz vun deenen zwou Agencen decidéiert gëtt.



Wéi eng Konditioune ginn do gestallt a wéi stinn eis Chancen hei zu Lëtzebuerg?



An dem Dokument gi 5 Kritäre genannt, wou mussen erfëllt ginn: 1. déi 189 Mataarbechter an eppes 35 extern Beroder mussen den Dag vum definitive Brexit direkt kënnen ufänke mat schaffen. Se brauchen dofir knapp iwwer 4.000 Meter Carré u Büroe mat 24 Säll fir Reuniounen an zwee extern Datenzenteren. Dat misst um Kierchbierg oder an der Stad ze fanne sinn.



Bei der zweeter Konditioun gëtt et scho méi enk ... Et mussen "appropriate transport connections" do sinn. Eppes 340 Reunioune mat 9.215 Léit sinn 2016 organiséiert ginn. An d'EBA huet 700 Missiounen am Ausland gemaacht, haaptsächlech an Europa. Mir hu leider vum Findel net an all Haaptstied eng direkt Verbindung. A bei 9.000 Iwwernuechtunge kënnt et och bëssen enk ginn. D'Stad Lëtzebuerg huet 3.360 Hotelszëmmere mat elo am Mäerz 7.083 Iwwernuechtungen. An der Moyenne sinn et zanter Juli 2015 6.177 Nuechten am Hotel. D'EBA brauch also 6 Woche vum Joer all Zëmmeren. Dat schéngt machbar, well wahrscheinlech sou eng Demande och eng méi grouss Offer méiglech mécht. Als drëtte Critère mussen 130 Kanner an enger multi-lingualer Schoul ënnerbruecht ginn. Wann een héiert, datt et an der Europaschoul, der ISL, dem Lycee Vauban oder och nach der St. George's International School, net ëmmer einfach ass eng Plaz ze fannen, kann ee sech virstellen, datt dës Konditioun net sou einfach ze erfëllen ass.



De 4. Critère ass dann den Accès fir Familljememberen op de lokalen Aarbechtsmaart, hir medezinesch Versuergung a sozial Ofsécherung. D'Hallschent vum Personal ass bestuet, kënnt also mat engem Partner. Hei sinn héchstwahrscheinlech déi mannste Problemer. An och bei dem 5. Critère, der Business Continuity, well déi Infrastruktur ass scho fir d'Finanzplaz do.



Wann d'Konkurrenz vu Prag oder Warschau oder Riga oder Dublin kënnt, leie mer also gutt am Rennen. Wa mer eis awer musse géint Frankfurt, ëmmerhi Sëtz vun der EZB, oder Paräis oder Madrid behaapten, gëtt et wahrscheinlech enk. Egal, ob de Staat de Loyer bezilt oder net. Fir den 31. Juli muss d'Offer dobanne sinn.