Well en alkoholiséierte Chauffer mat sengem Gefier 2 Spuren op der Tréirer A1 blockéiert hat, gouf hie festgeholl a sëtzt elo am Prisong.

Um 1.35 Auer an der Nuecht op e Mëttwoch sinn enger Policepatrull e puer Autoen opgefall, déi kuerz virun der Sortie Kierchbierg op der Pannespur an deels och op der Fuerbunn stoungen. D'Beamte goufe vun engem Chauffer drop opmierksam gemaach, dass e Mann an engem vun de Gefierer hannert dem Steier géif sëtzen a vu sech wier. Den Auto, dee queesch iwwert déi 2 Spure vun der Autobunn stoung, war zougespaart an de Motor ass gelaf.

Den Automobilist hat ze vill gedronk.



Um Policebüro huet de concernéierte Mann en Alkoholtest refuséiert. Hie sollt doropshin de Führerschäin ewechgeholl kréien, ma hien hat schonn zanter méi laangem e Fuerverbuet.



De Parquet gouf informéiert a well et sech an dësem Fall ëm e Recidivist handelt, gouf de Mann festgeholl. Hie koum e Mëttwochnomëtte virun de Untersuchungsriichter a vun do aus an de Prisong.