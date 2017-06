Hie krut virgehäit, tëscht November 2015 a September 2016 Chômage hei am Land kritt ze hunn, obwuel hien déi Zäit zu London gewunnt a geschafft huet. De Schued huet sech op eppes méi wéi 28.000 € belaf.



De Beschëllegten, deen och eng Adress zu Lëtzebuerg huet, sot e Mëttwoch de Moien, keng Intentioun gehat ze hunn, fir ze beducksen, hien hätt awer net d’Moyene gehat, fir zwee Appartementer ze bezuelen. Zu engem gewëssenen Zäitpunkt hätt hien d’Chance kritt, fir an d'englesch Haaptstad schaffen ze goen, kuerz virdrun hätt hien awer eben en Appartement am Grand-Duché kaf an du keng Suen dofir gehat. Op d'Remark hi vum President vum Geriicht „Dat ass net de Problem vun der Adem! Dës Sue ware wëllkomm, Dir hat se awer net zegutt!” huet den Ugekloten d'Faiten zouginn an erkläert, dass dat, wat hie gemaach huet, net richteg war. Zu London hat hien iwwregens bal 4.000 € de Mount verdéngt. An der Tëschenzäit hätt hie Kontakt mat der Adem opgeholl, fir d'Suen zréckzebezuelen, et wär een an Diskussiounen an hien hätt en Échéancier fir d'Zeréckbezuelen opgestallt kritt.



D'Affekotin vun der Adem huet ënnerstrach, dass de Beschëllegte bei der Partie civile ageschriwwe war a Chômage krut, de Mann hätt awer déi Zäit en Aarbechtskontrakt an der englescher Haaptstad gehat a wär deemno net disponibel gewiescht fir den Aarbechtsmaart hei am Land. Fir d'Me Lynn Frank hätt den Ugekloten d’Adem net doriwwer informéiert, dat awer ze melle gehat. D'Adem, déi doropshi weider Chômage bezuelt huet, wéilt d'Suen dofir erëm.



Fir d'Vertriederin vum Parquet ass d'Affär vum Salarié mat engem CDI zu London opgeflunn, well e Bankemployé sech Froe gestallt huet, doropshin hätt d'Bank eng Verdachtsdeklaratioun gemaach. De Beschëllegten hätt zu London geschafft, wär awer regelméisseg fir Rendez-vouse bei d'ADEM komm. Hien hätt d'Faiten zouginn a bewosst gehandelt, an et hätt eng Absicht virgeleeën, déi misst bestrooft ginn. De Mann hätt wuel keng Antécédenten, awer eng gewëss kriminell Energie entwéckelt. Wéinst der Gravitéit vun de Faiten huet d'Vertriederin vum Parquet um Enn, nieft enger appropriéiert Geldstrof, 6 Méint Prisong mat Sursis probatoire gefrot, woubäi d'Oplo dora besteet, fir de Schued zréckzebezuelen.



D'Uerteel gëtt den 13. Juli gesprach.