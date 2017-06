An dat nach virun der Summervakanz.





Space-Rescources - De Reportage vum Joël Detaille



An der Wirtschaftskommissioun vun der Chamber stoung de Projet vu space-resources.lu um Donneschdeg de Moien nees um ordre du jour, a wahrscheinlech war et och fir déi zweet-leschte Kéier, dass d'Deputéiert iwwert de projet de loi 7093 geschwat hunn.

D'nächst Woch soll nämlech an der Kommissioun ofgestëmmt ginn, an de Projet kéim dann an der leschter Chamberwoch virun der Vakanz an de Plenum.

D'CSV wäert sech RTL-Informatiounen no, beim Vote enthalen, well et fir déi gréisst Oppositiounspartei nach juristesch a finanziell Doute géif ginn. Och d'Riske vun deene neien Technologië wieren nach net genee definéiert. Hei soll d'ESA, also déi europäesch Weltraum-Agence, an den nächste Méint eréischt en Avis maachen.



