D'Police hat an der Nuecht op en Donneschdeg nawell e bëssen eppes ze dinn, well uechtert d'Land e puer Chaufferen eendeiteg ze vill gedronk haten.

E Mëttwochnomëtten huet en Zeien der Police e Camionneur gemellt, dee mat sengem Gefier am Zickzack duerch d'Areler Strooss ënnerwee wier. E puer Mol krut de Chauffer souguer den Trëttoir ze paken. Zu Stroossen huet de Mann de Camion op e Schantje gesteiert, ass mat der hënneschter Achs awer an engem Lach hänke bliwwen, wéi hie wollt d'Kéier maachen.

Op der Plaz hunn d'Beamte festgestallt, dass de Camionneur Alkohol konsomméiert hat, hien hat den erlaabten Héchstwäert souguer iwwert dat Duebelt iwwerschratt. De Mann huet de Führerschäin missen ofginn.



Géint 01.00 Auer krut d'Police eng Automobilistin gemellt, déi d'Strooss an der Avenue G.-D. Charlotte zu Diddeleng géif blockéieren. Der Fra war et net méi méiglech den Auto ze starten. Wéi d'Police op der Plaz ukomm ass, loung d'Fra um Sëtz ze schlofen. Och si hat den erlaabten Héchstwäert däitlech iwwerschratt. De Beamten huet d'Fra awer gezielt, si wier guer net mam Auto gefuer, mä hire Mann. Dee loung awer am Bett ze schlofen.



Géint d'Automobilistin gouf et schonn e Fuerverbuet. Op Uerder vum Parquet gouf hire Wonn séchergestallt.

En drëtte Chauffer war um 03.00 Auer als Geeschterfuerer an der Lëtzebuerger Strooss zu Esch ënnerwee. De Mann ass der Police do op där falscher Säit entgéint gefuer, déi doropshin d'blo Luuchten ugemaach huet. Den Automobilist ass um Trëttoir stoe bliwwen, war awer net méi amstand de Motor vu sengem Auto auszemaachen, sou datt ee vun de Beamten huet missen hëllefen. Och dëse Chauffer hat däitlech ze déif an d'Glas gekuckt a war de Führerschäi lass.