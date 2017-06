Betriber, déi an Zukunft am meeschte profitéieren, sinn déi mat engem Geschäft an engem Onlineoptrëtt.

D’Stad Lëtzebuerg ass eng International Shopping-Destinatioun. Dat geet aus enger neier Etude ervir, déi en Donneschdeg de Moien um Knuedler presentéiert gouf. Virun allem de Garer Quartier huet an deene leschte Joere u Popularitéit gewonnen.Eng grouss Erausfuerderung fir d’Geschäfter bleift awer an Zukunft den Online-Handel. Just een Drëttel vun de Lëtzebuerger Betriber hunn aktuell een Online-Shop. De groussen Virdeel ass awer, datt d'Majoritéit eng Internet- oder Facebooksäit huet. Déi Betriber, déi awer an Zukunft am Meeschte profitéieren, sinn déi, wou e physesche Buttek hunn, ewéi och online aktiv sinn, seet de Wolfgang Haensch, Leeder vun der Etude.Zënter 2010, ass den Ëmsaz vun den Geschäfter vun 365 Milliounen Euro op 534 Milliounen Euro erop geklommen.Bei der Etude koum awer och eraus, dat Lëtzebuerg eng propper a sécher Stad ass an och d'Gastronomie huet bei de Visiteuren e positiivt Bild hannerlooss.