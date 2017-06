D'Spillplaz Bambësch huet missen zougemaach ginn. Hannergrond ass eng hoereg Raup.

Wann een dat Déierchen upéckt, kritt een uerg Verbrennungen. Si si souwuel fir de Mënsch, wéi och fir d'Déiere geféierlech.



Fir d'Näschter vun den Déiere lasszeginn, mussen déi ewechgebrannt ginn. Dat sollen awer nëmme Profie maachen, well een dofir speziellt Material a speziell Kleedung brauch.



Schonn Ugangs vum Juni hat de Gesondheetsministère virum Déier gewarnt:



LINK: Oppassen op den "Eichenprozessionsspinner!"





COMMUNIQUE DE PRESSE



Fermeture de la plaine de jeux « Bambësch »

en raison de la présence de processionnaires du chêne

La Ville de Luxembourg tient à informer le public que la présence de processionnaires du chêne (« Eichenprozessionsspinner ») a été constatée récemment à la plaine de jeux « Bambësch ».

Si les processionnaires du chêne peuvent endommager les arbres en rongeant complètement le feuillage, les risques de santé et d’hygiène pour l’homme ne peuvent être négligés. En effet, les chenilles ont de nombreux poils creux à l’intérieur et avec des barbillons qui sont dispersés sur de longues distances par les flux d’airs, surtout par temps chaud et sec, et qui peuvent pénétrer dans la peau des hommes ou d’animaux, provoquant des inflammations et/ou des démangeaisons cutanées.

Pour des raisons de précaution, la Ville de Luxembourg a entièrement fermé la plaine de jeux « Bambësch » et mis en place des panneaux d’avertissement à destination des visiteurs. Les visiteurs sont priés de se tenir à l’écart des arbres concernés et de ne toucher en aucun cas les nids des chenilles, les chenilles elles-mêmes, les mues ou les arbres concernés. La Ville fera enlever à court terme les nids des chenilles sur les arbres par une société spécialisée en la matière.

Les citoyens qui souhaitent obtenir des renseignements supplémentaires sont priés de contacter le Service du patrimoine naturel (T. 4796-2565)