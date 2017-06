Wéini muss eng ASBL bei engem Evenement TVA bezuelen? (29.06.2017) An engem Schreiwes hat den Enregistrement e Mëttwoch op dat entspriechend Gesetz verwisen. En Text, deen awer net an all Punkt kloer an däitlech wär, sou eng Question Parlementaire, déi dowéinst no Erklärunge freet.

Den Text am TVA Gesetz vun 1979 seet, dass eng ASBL, déi en Evenement organiséiert, vun der TVA befreit ass, ënnert folgende Konditiounen: d'Evenement muss occasionnel sinn, also net regelméisseg. De Revenu muss eng finanziell Ënnerstëtzung fir d'ASBL sinn an e kollektiven a generellen Interêt hunn. Wou sinn d'Limitte vun dëse Konditiounen, déi esou oder esou interpretéiert kënne ginn?Zu Lëtzebuerg géing ee versichen, dat mat gesondem Mënscheverstand ëmzesetzen. Et wär awer kloer, datt wann de Statut vun der ASBL mëssbraucht gëtt fir Suen ze verdéngen, datt dat net an der Rei ass, sou de Finanzminister Pierre Gramegna.Do bréicht sech awer am Prinzip kee Suergen ze maachen, well esou Abuse géif et der kaum ginn.Also kann een dovunner ausgoen, dass d'ASBLen hei am Land praktesch ni TVA bezuelen.D'CSV hat eng parlamentaresch Ufro gestallt, dass et guer keng Abuse soll ginn, gëtt bezweiwelt.Bei ville Clibb a Veräiner hätt et an de leschten Deeg Onsécherheete ronderëm de Sujet ginn, heescht et aus der Politik, et wier hei kengem säin Interêt, ASBLen TVA wëllen op ze zwéngen.