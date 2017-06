Den Auto koum vu der Strooss of an ass e puer Meter déif op de Parking vun engem Miwwelgeschäft gefall an ass um Daach leie bliwwen.



Den Accident ass kuerz viru Mëtternuecht an der Nuecht op e Freideg geschitt.



Wéi d'Pompjeeë vu Leideleng op der Plaz ukoumen, hate sech schonn eng ganz Partie Leit ronderëm den Auto versammelt. Déi zwou Persounen déi dra souzen, goufe glécklecherweis just liicht blesséiert.



Si goufen allebéid an d'Spidol transportéiert. Den Asaz huet ronn annerhallef Stonn gedauert.





Géint 1 Auer an der Nuecht op e Freideg waree Chauffeur mat sengem Gefier an ee Bam gerannt. Hei gouf eng Persoun blesséiert.An zu Dikrech huet an de Montée fir op den Härebierg e Gaardenhaischen um Freideg de Moie fréi géint 5 Auer gebrannt. De geneeën Hannergrond vun den Tëschefäll ass nach net bekannt.