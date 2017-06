Kuerz no 01.00 Auer an de Nuecht op e Freideg huet en Automobilist op der N17B, tëscht Furen a Bëttel, d'Kontroll iwwert säi Won verluer.

De Chauffer ass no enger laanger Lénkskéier riets an de Summerwee geroden, huet do fir d'éischt e Bam gesträift a krut duerno en zweete Bam frontal ze paken.Op der Plaz hunn d'Secouristen de Mann missen aus dem Gefier befreien, hie koum schwéier blesséiert an d'Spidol.De Miess- an Erkennungsdéngscht gouf geruff. D'Streck war wéinst de Botzaarbechten bis an de fréie Freidegmueren eran fir den Trafic gespaart.