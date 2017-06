Mierscher Käresiloen hunn ausgedéngt. Neit Lager steet bal. (30.06.2017) Zu Colmer-Bierg baut De Verband, ënnert anerem en neit regionaalt Kärelager fir 12.000 Tonnen. Den ale Site vu Miersch gëtt ofgerappt.

Fir d'Membere vum Verband gëtt et dëst Joer awer op d'mannst ee Liichtbléck. An de nächste Woche wäert de neie Site zu Colmer-Bierg kënnen a Betrib geholl ginn. Installatiounen, déi ouni Zweiwel de Baueren d'Liewe méi einfach wäerte maachen.Um Ament wou déi éischt Méidrescher an de Startlächer stinn, gëtt zu Colmer nach op Volltoure gebaut. Ma et gëtt kéng aner Léisung méi. De regionalen Zenter fir ëmmerhinn 12.000 Tonne Käre muss déi nächst Woch seng Dieren opmaachen. D'Technesch Installatioune vun de grousse Siloen, déi iwwer Joerzéngt d'Stadbild vu Miersch markéiert hunn, sinn um Enn.20 Milliounen Euro investéiert De Verband am Ganzen. Fir bis Mëtt d'nächst Joer, d'Administratioun vum Groupe, d'Zentrallager an d'Landtechnik hei zesummen ze leeën. Nieft dem neie regionale Kärelager. Eng 100 Aarbechtsplaze ginn hei regroupéiert.Ongeféier d'Halschent vun de Kären, déi am Land produzéiert ginn, kommen an den Handel. An do spillt dann den zweeten neie Site vum Verband, Perl un der Musel, eng wichteg Roll. Vu do aus geet et mam Schëff Direktioun Nordsee.