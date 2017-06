© snhbm.lu

Zu Ollem an der Gemeng Kielen solle jo 400 nei Haiser a 400 Locatiounswunnengen entstoen, bei deenen ökologesch a sozial Kritäre respektéiert ginn. No der Gemeng Käerch huet awer och elo d'Gemeng Mamer Bedenken. Am Mamer Conseil dierft um Freideg de Mëtteg eng Resolutioun gestëmmt gi fir sech géint de Projet an der Nopeschgemeng auszeschwätzen. Et ass den Trafic, dee Suerge bereet. An zwar eenzeg an eleng den Trafic, betount de Mamer Buergermeeschter Gilles Roth, prinzipiell ënnerstëtzt een de Lotissementsprojet nämlech.



Gilles Roth: Selbstverständlech si mir frou, dass och an dem Weste soziale Wunnengsbau realiséiert gëtt, mat der SNHBM. Blous hei ginn 800 Wunnengen op eng gréng Wiss gesat an et ass kee Verkéierskonzept do, fir dat un déi grouss Achsen unzeschléissen. Dat ass dat wat mer bedaueren.



Virun engem Joer sollten déi concernéiert Gemengen vum Nohaltegkeetsminister François Bausch e Verkéierskonzept fir d'Regioun virgestallt kréien. Déi Reunioun wier deemools kuerzfristeg ofgesot ginn an et hätt een duerno ni méi eppes héieren, sou de Gilles Roth. Et wéilt ee kee Sträit mat der Gemeng Kielen, mat där ee gutt géif zesummeschaffen.



Wéineg Versteesdemech fir d'Virgoe vum Schäfferot weist iwwerdeems de Mamer Conseiller vun "Déi Gréng" Jemp Weydert. An der Resolutioun géing et méi ëm den Transportminister wéi ëm de Wunnengsbau-Projet goen.



Jemp Weydert: Do sinn e puer Aussoen, déi eis stutzeg gemaach hunn an dat kléngt e bëssen esou wéi wann de Schäfferot sech elo géif géint dee Wunnengsbauprojet géing opposéieren, well den Transportminister en Termin net agehalen hat.



Op Nofro hi si mer am zoustännege Ministère gewuer ginn, datt net méi spéit ewéi op dësem Freideg de Moien de Bréif un déi dräi Gemengen eraus gaangen ass. An dem Schreiwes ginn d'Gemenge gewuer wou d'Etüd drun ass a wat d'Zieler sinn.



De Gemengepapp vu Kielen weist Versteesdemech fir déi Mamer Suergen, well och de Guy Scholtes verlaangt op nationalpoliteschem Niveau Verkéiersléisunge fir d'Regioun. Manner begeeschtert war hien awer iwwert der Nopeschgemeng hir Informatiounspolitik him géintiwwer.



Guy Scholtes: Datt déi Mamer elo wierklech dee Projet do e bëssen opposéieren, dat erstaunt mech bësselchen. Awer et erstaunt mech virun allem, datt ech net am Virfeld gewosst hunn, ëm wat datt et géif goen. Lo hunn ech elo déi Resolutioun vun deene Mamer geschéckt kritt an ech soen e ganz grousse Merci, datt dat elo sou séier gaangen ass. Dee kruziale Punkt, dee mir alleguerten och fäerten, dat ass effektiv de Verkéier, dat ass ganz kloer.



Bedeitend méi déif ass de Gruef tëscht de Gemenge Kielen a Käerch. Dat ass e bësse méi verfuer, seet de Guy Scholtes, do gëtt den Ament via d'Affekote matenee kommunizéiert.

D'Gemeng Käerch hat jo wéinst dem Immobilieprojet "Elmen" juristesch Schrëtt an d'Weeër geleet, och hei geet et virun allem ëm den Trafic.