Leideleng vs Steierverwaltung an Inneministère/Rep. E. Ewald



Déi Fro huet d’Verwaltungsgeriicht elo an engem juristesche Sträit vun der Gemeng Leideleng mat der Steierverwaltung a mam Inneministère un d’Verfassungsgeriicht weiderginn.Am Februar zejoert hat den Inneminister eng Circulaire iwwert d’kommunal Gewerbesteier erausginn, an där et ënner anerem ëm de Bäitrag zum Beschäftegungsfong goung. Engem Tableau no, dee bei där Circulaire dobäi loung, hat Leideleng e weidere Bäitrag zu deem Beschäftegungsfong ze bezuelen. D’Gemeng war doropshin am Mee zejoert op d’Verwaltungsgeriicht gaangen, well just 3 Gemenge sou e weidere Bäitrag ze bezuelen hätten. D’Texter soen, dass, wann de Montant pro Awunner vun de Recetten aus der kommunaler Gewerbesteier minus de Bäitrag zum Fong 3 Mol iwwert der Landesmoyenne läit, dee Betrag dann als weidere Bäitrag un de Beschäftegungsfong ze goen huet, am Ganze kéint deen awer net iwwer 12 Milliounen erausgoen. D’Gemeng hat virun deem Hannergrond verschidde Questions préjudicielles opgeworf, déi d’Verwaltungs- dem Verfassungsgeriicht kéint weiderginn.D’Riichter halen an hirem Uerteel ënner anerem fest, dass am Gesetz iwwert d’Verfassungsgeriicht steet: “Wann eng Partei z.B. dem Verwaltungsgeriicht eng Fro iwwert d’Conformitéit vun engem Gesetz zur Verfassung stellt, muss dat d’Verfassungsgeriicht saiséieren”. Den entspriechenden Artikel vun der Constitutioun seet, dass d’Gemengen iwwer hir Organer ënner anerem hiert Verméige geréieren, d’Gemenge bräichte genuch eege Ressourcen, iwwert déi si fräi verfüge kéinten, an Entscheedungsmuecht a Steierfroen. D’Gemenge wären also finanziell autonom a fräi, fir Steiere festzeleeën. D’kommunal Gewerbesteier wär eng vun de wichtegste Finanzquelle vun de Gemengen, sou den Tribunal administratif, fir deen e weidere Bäitrag deene Gemengen awer net nëmmen en Deel vum Produit vun der kommunaler Gewerbesteier, mä och Prévisibilitéit ewechhëlt. Den Text vum entspriechende Gesetz géif et de Gemengen och net erlaben, fir d’Ausmooss vum weidere Bäitrag virauszegesinn. An den Ae vun de Riichtere mécht d’Fro vun der Gemeng no der Conformitéit vum weidere Bäitrag zum Artikel 107, Paragraf 1 vun der Constitutioun Sënn, déi wär dofir un d’Verfassungsgeriicht ze stellen. Deemno wéi dës Affär ausgeet, kéinten aner Gemenge Leideleng also ënner Ëmstänn Merci soen.