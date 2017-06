Fir den Educatiounsminister Claude Meisch sinn d'Preparative fir d'Fach "Vie et société" an der Grondschoul z'enseignéieren an der leschter Ligne droite.

Jean-Louis Zeien/Reportage Eric Zeniti



Anescht fir den Jean-Louis Zeien, Delegéierte vum Bistum fir den Enseignement. Virun allem sinn d'Enseignanten onsécher, well se net wëssen, wat op se duer kënnt, seet de Jean-Louis Zeien. Fir d'Formatioun fir de Cours “Vie et Société” si 16 Stonnen virgesinn. An nëmmen 3 dovunner ginn d'Welt-Reliounen thematiséiert. Dem Jean-Lous Zeien no froe sech Enseignanten, ob dat iwwerhaapt duergeet, fir herno am Cours Wäerter ewéi Toleranz a Respekt ze vermëttelen.

De Conseil des Cultes huet scho Propose gemaach, wéi de Cours “Vie et Société” den Erwaardungen kéint gerecht ginn. Zum Beispill sollt een op e Relioune-Cours setzen, wou d’Chrëschtentum, déi jiddesch Relioun an den Islam matenee sollten enseignéiert ginn. Allgemeng géif den Avis vum “Conseil des Cultes” eng Rei Schwaachstellen opdecken, grad am Beräich vum An-den-Eck-drécken vum Fait religieux. D'Stonn vun der Wourecht wier dann, wann d'Bicher fir d'Grondschoul géingen erauskommen.

Et wier also ganz wichteg, datt nach eng Rëtsch Froe virun der Summervakanz gekläert géinge ginn, esou nach de Jean-Louis Zeien.