Waasserqualitéit: 100 Kläranlage sinn ze al (30.06.2017) Mat der Landwirtschaft gëtt jo och gekuckt fir an Zukunft manner d'Gewässer duerch Dünger ze belaaschten.

Wat d'Waasserqualitéit hei am Land betrëfft, kann ee sécher net zefridde sinn, ugefaange beim Grondwaasser, dat am gréissten Deel vum Land mat Schlecht bewäert gëtt. Dës Kaart deckt sech dann och mat där vun den 107 Kläranlagen, déi nach mechanesch funktionéieren an op biologesch mussen ëmgerëscht ginn. Well nëmmen déi modern biologesch Anlage kënnen efficace schaffen a Flëss a Baachen propper halen, ganz anescht wéi di mechanesch.De Problem ass net nei, schonn 2013 gouf d'Land wéinst 6 grousse Kläranlagen verklot, déi net EU-konform waren, mëttlerweil ass et awer nëmmen nach eng, fir déi 2.800 Euro Strof pro Dag muss bezuelt ginn. Fir di ronn 100 aner al mechanesche Anlage muss zwar keng Strof bezuelt ginn an awer musse se moderniséiert ginn, dee Prozess ass an de meeschte betraffenen Gemengen och scho lancéiert.Dat heescht déi Gemengen, déi bis den 1.1.2018 keen Dossier eraginn hunn, kréie Subside gekierzt. Bis dohinner ass jo awer nach Zäit a wann alles gutt leeft an d'Aarbechte virukommen, da kéint een no der Virstellung vum Ëmweltministère 2020-21 mat enger däitlech besserer Waasserqualitéit rechnen.