„Vu Géigewand géif ech net schwätzen, an ech mengen och net, dass et Meenungsverschiddenheete gëtt!“: Dat sot den Inneminister am RTL-Interview.

Den Dan Kersch sot dat zum Meenungsaustausch beim 3. sougenannte Colloque des cadres fir ë.a. Responsabler vun de Rettungsunitéite vun der Protex a vun de lokale Pompjees- a Rettungsdingschter.



Fir d'Reform vun deene Rettungsdingschter, déi komme misst, géif en et iwwerparteileche Konsens ginn, huet den Dan Kersch betount, och wann nach Detailfroen ze kläre bléifen. De Minister huet vu senger vläicht wichtegster Reform geschwat, well se d'Leit direkt beréiert; wat de CGDIS ugeet, de Corps grand-ducal d’incendie et de secours, deen 2018 komme soll, wär een z.B. op der leschter Ligne droite. D'Stater Beruffspompjeeë wiere vun Ufank un d'accord gewiescht, fir beim Etablissement Public ze maachen. Et wëll een och 50 nei Ambulanciere sichen.





Den Dan Kersch



Et wär een awer an enger Konkurrenzsituatioun, well Poliziste géife gesicht ginn, Giischtercher, Douanier an Zaldoten, woubäi d'Rettungsdingschter eventuell e Virdeel hätten, ë.a. duerch déi vill Fräiwëlleg, déi aus hirem Hobby hire Beruff maache kéinten. Den Devis an den Zäitplang vum Centre national d’incendie et de secours, kuerz CNIS, zu Gaasperech sollen iwwerdeems agehale ginn, an de Projet ass um Lafen, seet den Dan Kersch.

Den ugekënnegte Käschtepunkt beleeft sech op 141 Milliounen €, an d'Aarbechte sollen am Juni 2020 ofgeschloss ginn, sou den Inneminister.