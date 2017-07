Wéineg Interessi bei den Auslänner fir d'Gemengewahlen (01.07.2017) Um Samschdeg war d'Journée nationale des Inscriptions, dat heescht d'Biergerzentere waren op, fir Leit, di sech aschreiwe wollten.

Um Samschdeg war d'Journée nationale des Inscriptions, dat heescht d'Biergerzenteren waren op, fir Leit, di sech aschreiwen wollten.Eng 200 Leit hu sech um Samschdeg an der Stad ageschriwwen. Am Ganze sinn et domadder elo ronn 5.800 Auslänner, di un den Gemengewahlen an der Haaptstad deelhuelen. Deem géigeniwwer stinn eng 32.000 Auslänner an der Stad, déi d'Kritére wuel erfëllen, sech awer net ageschriwwen hunn. D'Gemeng huet all eenzelen per Courrier kontaktéiert.Bei de Gemengewahlen 2011 hunn uechter dat ganzt Land knapp 31.000 Auslänner hir Stëmm ofginn. Datt si just 17 Prozent vun den Net-Lëtzebuerger. Dat geet net duer, seet de Serge Kollwelter, fréiere President vun der ASTI. D'Gemengen an de Staat misste sech méi dru ginn. D'Efforte fir d'Auslänner ze motivéieren, wiere just hallefhäerzeg gewiescht.Knapp zwou Wochen hunn di interesséiert Auslänner elo jiddefalls nach Zäit. Den 13. Juli leeft den Delai of.