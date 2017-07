X

E grousse Portrait vum Grand-Duc Jean um Späicher, zwee Originalbänn vum Diderot senger Encyclopedie an der Proffebibliothéik an e Krokodil am Requisite-Fundus vun der Theaterequipe - alles dat konnt een e Samschdeg de Moien am Iechternacher Lycée entdecken.Um Programm stoung dunn nämlech eng "Découverte des lieux insolites du LCE".Invitéiert hat d'"Amicale des Anciens" a se huet hir Memberen, also fréier Schüler a fréier Proffen, dobäi op Spure vu Schüler matgeholl, déi déi "geheim" Plaze vum Lycée virun e puer Joer fir d'Buch "Echternach topsecret" erfuerscht hunn. (D'Buch ass nach am Sekretariat vum Iechternacher Lycée ze kréien. Et huet sech inspiréiert un der Top-Secret-Trilogie, déi an der Zäit bei Saint-Paul erauskomm ass an onbekannte Plazen aus dem Grand-Duché virgestallt huet.)Um Samschdeg waren awer just insolite Plazen aus dem LCE un der Rei an där gëtt et méi, wéi ee mengt - all konnte se dann och net gewise ginn, ma déi eenzel Gruppen hunn awer e schéine Parcours duerch d'Gebai absolvéiert: vum Spigelsall goung et an d'Boulette, dann duerch de Kräizgank eraus an den Elektrizitéitskeller, vun do duerch déi nei modern Klassesäll mat deels uralen Dunnen am fréiere Police-Gebai a dunn erop an de Server-Raum, weider an den Archiv an an d'Theatergarderob a vun do nees hannescht an d'Haaptgebai an d'Proffebibliothéik, bis erop op de Späicher a zu gudder Lescht nach e Bléck an den Direkteschbüro geheit ...Ënnerwee konnt een esou munches entdecken - vun Klacken ënnert dem Daach, déi nieft dem Portrait vum Grand-Duc Jean nach laude kënnen, bis zu Krokodillen, déi am Theaterraum um Buedem en Tëmpchen halen. Vu ganz ale Klassiker am Archiv bis zu wäertvollen Encyclopedie-Bänn an der Proffebibliothéik. Vu joerhonnertenalen an opwändegst restauréierten Dunnen a Klassesäll, iwwer déi eegen Zensuren am Direkteschbüro bis hin zu engem gewëllefte Refectoire ...... an deem gouf no der Visite zesumme giess a gepotert - och iwwer déi vill nei an al Ablécker an Ausblécker, déi déi Decouverte vu sengem Gebai ze bidden hat. Heiansdo ass ee sech an de verschachtelten LCE-Gäng nämlech wierklech virkomm wéi am Klouschter aus "Der Name der Rose" oder wéi an enger Zeechnung vum M C Escher ...