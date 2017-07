Well e Chauffeur wéinst sengem Fuerstil opgefall ass, an de falsche Wee op derënnerwee war, hunn Zeien d'Police alarméiert. An där Zäit war de Chauffeur awer nees vun der Autobunn erofgefuer a sech op der richteger Spur a Richtung Stad afonnt. Wéi d'Beamten d'Gefier lokaliséiert haten, ass de Chauffeur an der Mëtt vun der A4 a Richtung Stad ënnerwee gewiescht. Mat ronn 30 km/h war hien op der Héicht Leideleng esou ënnerwee. D'Beamte wollten de Mann op Alkohol kontrolléieren, ma dëst war net méiglech. Wéinst "signes manifestes d’ivresse" sollt de Permis agezu ginn, ma dee war wéinst Alkohol hannert dem Steier schonn zanter Mäerz 2015 fort. De Mann gouf protokolléiert an d'Gefier saiséiert.Tëschtass e Samschdeg den Owend en Automobilist, deen ze vill gedronk hat, vun der Strooss ofkomm. De Führerschäin ass fort.Der Police ass zue Chauffer an d'Gräpp gaangen, deen ze vill gedronk hat. Hei hat en Auto verschidde Verkéiersschëlter mat ewech geholl. De schëllege Chauffer gouf kuerz drop gepëtzt.Zuhu sech an der Téitengerstrooss zwee Autoen ze pake kritt. Dobäi goufen zwou Persoune liicht blesséiert. Bei engem Chauffeur war den Alkoholtest positiv.Kontroll iwwer säi Gefier hat e Chauffeur zu Ettelbréck am Rondpoint verluer, de Mann war einfach riichtaus gefuer. Well hien ze vill gedronk hat, gouf de Permis agezunn.Um Boulevard Royal an dersinn um zwou Auer e Sonndeg och zwee Autoen anenee gerannt. An deem Tëschefall ass een liicht verwonnt ginn.Dann hunn d'Beamte vun der Police nach zwee Permisen, an der Hollerecher Strooss an zu, agezunn, well d'Chauffeuren duerch hir vum Alkohol beaflosste Fuerweis op sech opmierksam gemaach hunn.