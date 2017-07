An engem Akafszenter zu Réiden wollt e Mann dräi Fläsche Schampes an e puer Strëmp klauen.

Dobäi gouf hien awer vum Sécherheetspersonal vum Geschäft erwëscht a gestallt. D'Männer hunn d'Police alarméiert an den Déif koum nach um Sonndeg virun den Untersuchungsriichter.An der Nuecht op e Samschdeg gouf dunn zuan der Route de Thionville verschidde Maschinne vum Bau aus enger Camionnette geklaut. Ermëttlunge goufen ageleet.Da mellt d'Police nach eng 30 Asätz an der Nuecht op e Sonndeg, well verschidde Leit ze vill Kaméidi gemaach hunn.