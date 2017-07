© Jeannot Meyers / RTL Télé Lëtzebuerg

Den President-Sortant Jean Colombera huet do während senger Ried d'Regierung, ma och d'Oppositioun massiv kritiséiert. Et wier eng Regierung, déi wäit erofgefall wier, déi un allen Ecke Sträit huet. Ausser mat der Groussindustrie an de Banken, esou de fréiere President.De Jean Colombera huet als President vun der PID Äddi gesot. Et wier Zäit, datt hien de Stull weider u méi jonker gëtt. D'Gesellschaft misst no vir kommen. Neie President ass elo de Serge Jochheim.