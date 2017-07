X

D'Mamm war kuerz nom Verschwannen an Untersuchungshaft gesat ginn. Si huet sech awer ni zu dem mysteriéise Verschwanne vun hirem Kand geäussert. Och eng intensiv Sichaktioun bei den Weiere ronderëm Lénger huet missen ouni Erfolleg ofgebrach ginn.



Een Zeien hat deemools gesot, hien hätt d'Fra mam Kand gesinn, wéi si bei ee vun de Weier gaangen ass, awer ouni de Bëbee erëmkoum.



Zanter September zejoert ass d'Fra op fräiem Fouss, awer just provisoresch, well d’Konditioune vum Artikel 94 vum Code d’instruction criminelle net méi erfëllt sinn. Dat heescht: an den Ae vun den Riichter, déi dës Decisioun geholl hunn, besteet kee Grond méi, fir d’Mamm vum klenge Puppelchen an Untersuchungshaft ze halen.



Wat iwwerdeems mat dem klenge Meedche geschitt ass, dat an tëscht zwee Joer al wier, ass weiderhin onkloer.