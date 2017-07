Patiente mat staarkem Iwwergewiicht kënnen dacks gesondheetlech Problemer kréien. Dann heescht et Regimm oder am schlëmmste Fall Operatioun. De sougenannte Bypass ass ee vun de méiglechen Agrëffer.

De Bypass, d'Chirurgie bariatrique, ass déi eenzeg Operatioun vum Mo, déi d'Gesondheetskeess iwwerhëlt.





Serie CNS (37. Deel): Bypass-Operatioun



Den operative Bypass vum Mo ass net ze verwiessele mam Agrëff, bei deem e Ballon an de Mo agefouert gëtt, oder bei deem de Mo duerch e Rank zougebonne gëtt. Dës Agrëffer ginn net vun der CNS iwwerholl.Bei enger Bypass-Operatioun gëtt de Wee vum Iesse manipuléiert. D'Iesse gëtt anescht verdaut a virun allem packen d'Patienten nom Agrëff net méi esou vill. Net jidderee kënnt fir dësen Agrëff a Fro.De Patient muss op d'mannst 18 Joer hunn. An e BMI vun op d'mannst 40. Et geet awer och mat engem BMI vu 35 duer, wann ee gesondheetlech Problemer däitlech verbessere kann. Zum Beispill ass dat de Fall, wann den héije Bluttdrock resistent géint all anert Traitement war an iwwer 14/9 ass. Otempausen am Schlof a Gelenkkrankheete kënnen och als Grond gëllen. Eng aner Konditioun ass, dass de Patient nach keen esou een Agrëff vun der CNS bezuelt kritt huet. Et sief dann et wier duerch de viregten Agrëff eng Komplikatioun erstanen.Wéi gesot, eng Bypass-Operatioun ass ee grousse Schratt am Liewe vum Patient. Eréischt wa soss keng Mesure fir ofzehuelen, gehollef huet, gëtt dësen Agrëff duerchgefouert.De Patient muss während op d'mannst 6 Méint en alternatiivt Traitement fir ofzehuelen, probéiert hunn, dat awer net zu engem Resultat gefouert huet. Dës Period muss medezinesch iwwerwaacht gi sinn. D'Decisioun dir dësen Agrëff duerchzeféieren, gëtt vun engem Gremium geholl. Dëse setzt sech zesummen aus engem spezialiséiertem Internist, engem Chirurg, engem Psychiater, an engem Dieteticien. Dëse Grupp mécht e Rapport a schéckt deen un de Contrôle médical weider.De Patient selwer muss natierlech och mat der Operatioun averstane sinn. Hie soll sech wa méiglech ganz gutt iwwer de Bypass informéiert hunn. An hie muss schrëftlech confirméieren, dass hien e liewenslängleche Suivi anhält.

