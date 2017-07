Dat sot eis de Responsabele fir d'Kommunikatioun bei SES Markus Payer am RTL-Interview. Vun engem uerge Virfall huet e geschwat, dee ganz seele virkënnt.



Et kéint een de Satellit wuel beobachten, mä et hätt ee keng Date méi. De leschte Freideg war et dunn d'Nouvelle, datt 2 aner Objeten an der Géigend vum Satellit fléien - wat genee et ass, weess een net, mä d'muss een dovun ausgoen, datt et Stécker vum Satellit sinn. Déi aner Satellitte-Bedreiwer sinn heiriwwer informéiert, mä et besteet kee Risk vun enger Kollisioun.



E Samschdeg konnt d’Société Européenne des Satellites dunn awer opootmen, wou d’Nouvelle aus dem Satellitten "Operation Center" koum, datt erëm e Kontakt do wier. Dee Kontakt soll elo genotzt gi fir weider Erkenntnisser doriwwer ze gewannen wat genee u Bord lass ass, fir dann ze definéieren wat déi nächst Schrëtt wäerte sinn.



De Virfall dierft en Impakt vun eppes manner wéi 20 Milliounen Euro op d’Societéit hunn.