Par Rapport zum leschte Joer krut d'Post nach emol 30 Leit bäi. D'Donnéeë sinn op den 1. Januar datéiert. Nei Nummer Zwee ass d'CFL mat 4170, déi domadder ArcelorMittal an de Cactus iwwerhuelen. D'Bunn huet zejoert nawell ferm rekrutéiert, well do geet d'Zuel vun de Mataarbechter ëm ganzer 130 Leit an d'Luucht.



1. Group Post Luxembourg

2. Groupe CFL

3. Groupe ArcelorMittal

4. Groupe Cactus

5. BGL BNP Paribas

6. Groupe Dussmann Luxembourg

7. Goodyear Dunlop Tires Operations SA

8. Groupe PricewaterhouseCoopers

9. Luxair SA

10. Fondation Hôpitaux Robert Schuman



(Source: Statec)