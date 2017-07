Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Police

© Police

Bei der Kontroll hunn d'Polizisten vun der UCPR-SIA festgestallt, datt d'Charge bal 3 Meter ze breet war a si keng néideg Autorisatioun vum Ministère du Développement durable et des Infrastructures haten. Donieft waren d'Wueren ze schwéier.Fir di zwee Chauffere war et awer net di éischte Kéier. Am leschte Mount hate si schonn 39 Mol géint Virschrëften verstouss.