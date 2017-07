Polvermillen: Awunner maache sech Suergen (03.07.2017) D'Awunner hätte gär Detailer iwwert Decontaminatioun vum fréieren Industrie-Site op der Polvermillen.

An der Polvermillen ginn et den Ament 3 gréisser Schantercher. Een dovunner ass um fréiere Site vun der Secalt, enger fréierer Wäscherei, an do muss de Buedem wéinst der Verknaschtung decontaminéiert ginn.





Reproche Schantercher Polfermillen / Report. Nadine Gautier



2.700 Camionen sollen um Schantjen an an aus fueren, fir de verseuchte Buedem ofzetransportéieren. Offall, dee geféierlech fir d'Gesondheet wier. Ëmmerhi wiere scho Fäll viru Geriicht gelant, erkläert d'Malou Muschang. Si lieft zanter 15 Joer an der Polvermillen a mécht sech Suergen. D'Bierger wéilte gär wëssen, wat dat fir en Afloss op d'Gesondheet huet, wann dee ganze Buedem do ëmgedréint gëtt. Wat ee scho wéisst: Déi Leit, déi virun e puer Joer do geschafft hunn, si krank ginn.



Vun der Gemeng géif ee sech am Stach gelooss fillen, seet d'Malou Muschang. De 19. Januar hu 60 Bierger eng Petitioun un d'Buergermeeschtesch vun der Stad Lëtzebuerg geschéckt, d'Bierger wéilte nämlech eng Informatiounsreunioun mat de Stater Vertrieder hunn.



Wéi 2014 déi Workshoppe waren fir d'Bierger vun de Quartieren, wou si sech konnten um Developpement bedeelegen. Iwwert de Projet an der Polvermillen gouf awer net geschwat.





Op der anerer Säit wéilten Bierger iwwert d’Zukunft vun hirem Quartier informéiert ginn, Wéi eng Infrastrukturen sollen dobäi komme fir d’Hausse vun der Zuel vun de Bierger kënnen ze droen. De Moment ginn et 3 Schantercher: dee vun der CFL, de Projet vum Site Secalt, wou Wunnengen a Commercen fir ronn 600 Leit gebaut ginn an nach de Schantjen op der Bréck um Boulevard Patton.An déi Schantercher si bis d'Enn vum Joer virgesinn, ofgesinn vum Schantjen, deen um Site vun der fréiere Secalt ass. Do gouf eréischt am Mäerz Abrëll domadder ugefang d’Gebaier ofzerappen.Datt een net esou séier weiderkënnt, wéi ee gewollt hätt, hänkt net spezifesch un der Gemeng, wiert sech d’DP-Politikerin Lydie Polfer. Hei géife nach ganz aner Fakteure matspillen, zum Beispill misst eng Bréck fir op de verseuchte Site gebaut ginn.Et géif et och nach keng Conventioun ginn, fir de PAP an d’Realitéit ëmzesetzen. De PAP Polvermillen houng 2015 aus, esou d’Lydie Polfer. Do hätt ee keng Reklamatiounen erakritt. A während där Zäit, wär och eng Reunioun fir d’Bierger gewiescht. De PAP wier dunn am Dezember 2015 ugeholl ginn.Wat d’Decontaminatioun vum Site ugeet, léing déi och net an den Hänn vun der Gemeng. Dat wier an engem Arrêté ministériel vum Ëmweltministère festgehal, wéi de Site an der Polfermillen soll gebotzt ginn.