Äddi Rond-Point Gluck, Moie Kräizung...a 5-6 Joer (03.07.2017) Den Dag huet ugefaange mat engem ongewinnte Stau, fir déi Leit, déi de Méindeg de Moien duerch de Rond-Point Gluck hu misse fueren.

Deen neien Accès op de Gluck.

D'Strooss mam Komponist sengem Numm ass den Ament aus der Partitur gestrach, kënnt awer nees dran; iwwert de Rond-Point Gluck net wierklech beléift an dacks an de Féiss, kann net just de Museker e Liddche sangen, mä dee Rond-Point huet geschwënn ausgedéngt. Geschwënn ass liicht iwwerdriwwen, mëttel- respektiv laangfristeg wier e fort ... heescht fir d'Ponts et Chaussées: a 5 bis 6 Joer ... Dann soll eng ënnerierdesch Connexioun op d'Autobunn bestoen.Eng intressant verkéierstechnesch Nouvelle ass dat op alle Fall! An et kënnt direkt nach eng dobäi: Fir den 1. Oktober dëst Joer verschwënnt d'Bretelle fir op Gaasperech. Definitiv.Firwat? Ma, well fir den Hierscht de Boulevard Kockelscheier opgeet, fuschnei Verbindung vum Gluck, duerch deen neie Quartier mat deemnächst éischte Büroen, Wunnengen, dono och engem Supermarché a Lycée Français; éischt Klasse sëtzen hei vun der Rentrée un. Heimatter hätt een eng Connectioun op d'Ex-Raiffeisen-Strooss, haut Boulevard.D'Rue Gluck kënnt bei der zukünfteger Pompjeeskasär un.Um Méindeg 8 Deeg ass se nees op, alles normal, an enger 1. Phas. Well d'Gluck keng Staatsstrooss ass, ass iwwregens och keng Deviatioun gezeechent!