Si hunn d'Personal mat enger Schosswaff menacéiert a sech duerno mat enger klenger Zomm Boergeld an engem klenge rouden Auto duerch d'Bascht gemaach.Direkt huet d'Police nom Won gesicht a konnt en och an der Côte d'Eich gesinn.Um Boulevard Royal an der Stad ass e vun der Police gestoppt ginn, am Auto waren d'Suen, déi geklaut gi waren, d'Cagoulle vun de presuméierten Täter an hir Waff.Béid Männer goufen op Uerder vum Parquet festgeholl.De Miess- an Erkennungsdéngscht war op der Plaz.