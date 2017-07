Zu Lëtzebuerg gesäit een ëmmer méi dacks Offäll, Dreck laanscht de Stroosse leien, oder awer och op Sportsterrainen, Parken oder Spillplazen. Eng nei Campagne vum Ëmweltministère soll d'Leit fir de Sujet sensibiliséieren an hinnen d'Konsequenzen dovu kloer maachen.







Virun allem d'Zigarrettestëmp sinn e grousse Problem. Et ass deen Offall, deen e weltwäit am meeschten um Buedem trëllen huet. Eng Etude vun der Stad Diddeleng huet de Phänomen vum "Littering" analyséiert. Resultat: 30% vun den Offäll sinn Zigarrettestëmp. An dat obschonn den Akt fir seng Zigarett op den Trottoir ze geheien, eng Strof vun 49 € kascht.

Di nei Campagne wäert a Form vu Video-Clippen an de Kinoen an op Affichen laanscht Stroossen ze gesi sinn.