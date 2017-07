De Michel Lemaire



Esou Tendenze géifen ënnert senger Presidence op kee Fall erlaabt.

De Michel Lemaire



A Saache Meenungsfräiheet fuerdert ADRenalin e klore legale Kader. Hirer Meenung no géif den Ament ze vill mat Gefiller operéiert ginn. E philosophesche Begrëff wéi zum Beispill Haass ganz neutral a juristesch ze definéieren, wier awer immens schwéier, sou de Michel Lemaire nach. Gefiller als Bewäertunge kéinten net geholl ginn, do géing een an Däiwelskiche kommen. Et wier zum Beispill deene jonke Lénke hiert gutt Recht, fir géint d'Monarchie ze sinn.

Wéi genee dat funktionéiere kéint, wéist een deemno selwer net.