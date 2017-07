Donieft soll och d'S.à.r.l. eng Strof vu 50.000 Euro kréien an d'Plaz an hiren initialen Zoustand zeréckversetze mussen.

© lm

Eng Prisongsstrof vun 3 Méint an eng Geldstrof vu 75.000 Euro fir de Marc Hobscheit, dat huet de Vertrieder vum Parquet am fréien Owend elo am Prozess géint de Restaurateur ëm d’Veranda vum Café-Restaurant Waldhaff gefrot.

Donieft soll d’S.à.r.l. Café-Restaurant Waldhaff 50.000 Euro Geldstrof bezuelen, d’Plaz erëm an hiren initialen Zoustand zeréckversat an de Café zougemaach ginn.



D’Uerteel ass fir den 13. Juli.