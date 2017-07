Sécherheet an de Bussen/Reportage Max Weirig



De Busaccident vum Méindegmoien op der däitscher A9 wieft vill Froen op: Wéi sécher si Reesbussen hautdesdaags? Hätt den Accident kënne verhënnert ginn? A wat fir eng Sécherheetssystemer sinn haut schonn a Busser verbaut?

18 Doudeger a sëlleche Blesséierter, dat ass de Bilan vum schwéiere Busaccident en Méindeg an Oberfranken, bei deem d’Ursaach nach net gekläert ass. D’Ermëttlunge ginn de Moment awer dovun aus, datt de verstuerwene Buschauffer mat Schold ass.

Bus fueren ass hei am Land trotzdeem nach ëmmer méi sécher wei Auto fueren. Den Alain Petry vun der Federatioun vun de Lëtzebuerger Busentreprisen FLEAA sot, datt mam Bus fueren méi sécher wier wéi mam Auto fueren. Vill Equipementer wiere bei den Autoen nach Optiounen.



Dës Equipementer sinn autonom Systemer, déi de Bus sollen an der Spur halen, de Chauffer virwarnen, falls en ze spéit bremst, oder am Eeschtfall de Bus zum Stoe bréngen. Mat Kameraen a Sensoren erkennt de System d’Gefierer viru sech a reagéiert selbststänneg. Zu Lëtzebuerg gëtt et nach keng Virschrëft, dass d’Busser domat mussen equipéiert sinn, et gëtt awer dru geschafft. Déi néi Bussen hei am Land hu schonn sou e System agebaut. Zënter 2 Joer hunn nei Bussen ee Bremsassistent, eng Distanzregelung an eng Spurhalteregelung. Nieft de Bremssystemer hunn déi néi Bussen automatesch Läschsystemer, déi ee Brand am Motorraum schnellst méiglech läsche sollen. Och am Interieur vun de Busse kënne Beschichtungen agesat ginn, déi manner séier brennen.



Fir am Eeschtfall richteg ze reagéieren, muss all Buschauffer eng speziell Formatioun maachen. Déi Formatioun gëtt all 5 Joer erneiert. Wéi ass d'Verhale vun engem Chauffer bei engem Feier zum Beispill.

D’FLEAA regroupéiert 34 Memberen, déi 2.800 Persoune beschäftegen an 2.100 Gefierer an hirem Fuerpark hunn.